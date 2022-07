Un posto al sole, anticipazioni 13 luglio 2022: la decisione di Clara (Di martedì 12 luglio 2022) Clara Curcio e il suo rapporto con Tregara animeranno la puntata di Un posto al sole di mercoledì 13 luglio 2022. La ragazza ha interrotto ogni rapporto con suo padre da quando lui ha ucciso sua madre ed è stato arrestato. L'uomo, però, ha deciso di collaborare con la polizia e ha permesso l'arresto di molti esponenti del clan Argento. Allo stesso tempo, ha provato a riallacciare il legame con la figlia e le ha scritto una toccante lettera spiegandole di aver scoperto la fede e pregandola di fargli conoscere il piccolo Federico. Clara è rimasta profondamente turbata dalla lettera del genitore e, mentre Alberto si interrogherà sull'identità del pentito che sta collaborando con Nicotera, prenderà una decisione molto dolorosa rispetto a lui. Intanto, Eugenio e Viola ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 luglio 2022)Curcio e il suo rapporto con Tregara animeranno la puntata di Unaldi mercoledì 13. La ragazza ha interrotto ogni rapporto con suo padre da quando lui ha ucciso sua madre ed è stato arrestato. L'uomo, però, ha deciso di collaborare con la polizia e ha permesso l'arresto di molti esponenti del clan Argento. Allo stesso tempo, ha provato a riallacciare il legame con la figlia e le ha scritto una toccante lettera spiegandole di aver scoperto la fede e pregandola di fargli conoscere il piccolo Federico.è rimasta profondamente turbata dalla lettera del genitore e, mentre Alberto si interrogherà sull'identità del pentito che sta collaborando con Nicotera, prenderà unamolto dolorosa rispetto a lui. Intanto, Eugenio e Viola ...

