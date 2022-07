Auto distrutta dalle fiamme a Napoli | indagano i Carabinieri

Pubblicità

NapoliToday : #Cronaca #Poggioreale Auto va in fiamme nel cortile: completamente distrutta - Ansa_Piemonte : Auto contro un bus a Torino, due morti e due feriti gravi. Utilitaria distrutta nell'urto, viaggiava verso San Maur… - lacittanews : Lo schianto e una famiglia è andata distrutta: morti nel terribile impatto sul viadotto San Francesco a Cagnano Var… - disinformatico : @furbix74 E l'armonia del parcheggio che c'era prima è stata distrutta dalla scomparsa di un posto auto? Cioè i re… - zazoomblog : Auto distrutta e società furiosa: ecco il calciatore coinvolto - #distrutta #società #furiosa: -

TuttOggi

... nella notte tra sabato e domenica è stato un ragazzo di soli 15 anni travolto da un'mentre ... La motocicletta, andata completamentenello schianto, è stata messa sotto sequestro e messa ...Gli agenti, messa in sicurezza la sede stradale, grazie ai sistemi elettronici visivi in dotazione all'di servizio e ai kit di alta visibilità in dotazione, sono riusciti a liberare la ... Capriolo taglia la strada ad automobilista, animale morto e auto distrutta Roma. I cassonetti dell’immondizia sono il target ideale per appiccare un incendio. E, come di solito accade, le fiamme non rimangono mai circoscritte ad un unico elemento: nella maggior parte dei cas ...Questa notte carabinieri di Barra e vigili del fuoco sono intervenuti in Via Stadera altezza civico 84 per un veicolo in fiamme. Si tratta di una Peugeot 208 intestata ad una donna incensurata di Caso ...