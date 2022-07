Jafar Panahi arrestato | il pluripremiato regista iraniano fermato per aver chiesto informazioni sulle sorti di un collega

(Di lunedì 11 luglio 2022)è stato. Il 62enne, Leone d’oro a Venezia per Il Cerchio e Orso d’argento a Berlino per Offside e d’Oro per Taxi, è statodalle autorità dopo essere andato alla procura di Teheran per chiedererelative all’arresto delMohammad Rasoulof. A riportarlo è l’agenzia di stampa iraniana Mehr. Venerdì scorso era stata l’agenzia di stampa statale IRNA a riferire che Rasoulof, anche luifestivaliero, era statoinsieme alMostafa Aleahmad. I due registi erano stati arrestati in seguito alle rivolte di strada successive al crollo del grattacielo di Metropol nella città di Abadan, evento che ...

