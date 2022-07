Leo Turrini tuona: "Juventus favorita ma Max (Allegri) non è Verstappen. E' un alleato di Inter e Milan" (Di domenica 10 luglio 2022) Intervistato da calciomercato.com a margine della preziosa vittoria conquistata dalla Ferrari in Austria, il noto giornalista esperto di motori Leo Turrini ha parlato anche di calcio, e in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 10 luglio 2022)vistato da calciomercato.com a margine della preziosa vittoria conquistata dalla Ferrari in Austria, il noto giornalista esperto di motori Leoha parlato anche di calcio, e in...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Leo Turrini tuona: 'Juventus favorita ma Max (Allegri) non è Verstappen. E' un alleato di Inter e Milan' - sportli26181512 : Turrini a CM: 'Leclerc pazzesco, questa Ferrari ci farà morire... Allegri non è Verstappen, è un alleato di Inter e… - LucianoQuaranta : RT @antorendina: Ieri Leo Turrini mi ha fatto ragionare su una cosa. Non si può chiedere ad un pilota (Sainz) di fare lo zerbino. In effett… - TheExtremista : RT @antorendina: Ieri Leo Turrini mi ha fatto ragionare su una cosa. Non si può chiedere ad un pilota (Sainz) di fare lo zerbino. In effett… - antorendina : Ieri Leo Turrini mi ha fatto ragionare su una cosa. Non si può chiedere ad un pilota (Sainz) di fare lo zerbino. In… -