Uomini e Donne, Matteo Ranieri sotto accusa: interviene anche sua madre (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo che ha annunciato la fine della sua relazione con Valeria Cardone, Matteo Ranieri è stato letteralmente sommerso dalle critiche, visto che molti non solo l'ex tronista di Uomini e Donne non è mai stato propenso a iniziare una relazione, ma avrebbe preso in giro tanto Valeria quanto la sua ex Sophie Codegoni. A difendere pubblicamente Matteo è intervenuta però sua madre. "Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, non dare peso a tutte queste polemiche" ha dichiarato la donna su Instagram. Successivamente se l'è presa con quanti non hanno niente di meglio da fare che attaccare e insultare il figlio, invitandoli a occuparsi della loro vita.

