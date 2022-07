Stresa | presunto stupro di gruppo sulla spiaggia del Lago Maggiore | denunciati 4 giovani tra cui una ragazza

(Di sabato 9 luglio 2022) Si indaga perdidopo la denuncia di unadi 20 anni. Il fatto sarebbe avvenuto in unalibera nella cittadina sul. Protagonisti, secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, undi amici poco più che ventenni, tutti del posto, che – dopo essere stati in alcuni locali della zona – hanno terminato la serata in riva al. Losarebbe avvenuto la notte tra il 24 e 25 giugno e la 20enne ha presentato denuncia un paio di giorni dopo. Quattro, tra cui una donna (che sarebbe un’amica della presunta vittima), tutti residenti ae di età compresa tra 19 e 25 anni, sono stati così ...

Stresa, nella provincia del Verbano - Cusio - Ossola, sul Lago Maggiore, si indaga su un presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto in una notte di fine giugno su una spiaggia libera. Una serata in giro per locali e conclusasi a riva con abbondanti libagioni di alcol: stupro di gruppo a Stresa, nel branco anche una ragazza protagonista dell'orrore della notte fra il 24 ed il 25 giugno sul Lago Maggiore. I carabinieri indagano su un presunto stupro di gruppo che, stando alla denuncia di una ventenne, sarebbe avvenuto su una spiaggia del Lago Maggiore negli ultimi giorni. Quattro persone sono state sentite dagli inquirenti per un presunto stupro di gruppo a Stresa ma al momento non risulterebbero esserci indagati