Balzo dei prezzi delle materie prime agricole (Di sabato 9 luglio 2022) Schizzano in alto i prezzi di grano e mais. In un solo giorno al Chicago Board of Trade, punto di riferimento mondiale delle materie prime agricole, sia il grano (+6,6%) L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 luglio 2022) Schizzano in alto idi grano e mais. In un solo giorno al Chicago Board of Trade, punto di riferimento mondiale, sia il grano (+6,6%) L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

cnitalia1 : New video by Tele Italia: Vaiolo delle scimmie: 'Mutato in modo sorprendente. Balzo dei contagi a 6000 casi' - infoitinterno : Coronavirus in Trentino: 678 contagi e balzo in avanti dei ricoveri nelle ultime 24 ore - VoceDelTrentino : Coronavirus in Trentino: 678 contagi e balzo in avanti dei ricoveri nelle ultime 24 ore - - CatelliRossella : Bologna, nuovo balzo dei prezzi e dei canoni d’affitto. Casa, il mercato è ripartito - ettoreb74 : @MediasetTgcom24 «nuovo balzo dei contagi». Siete dei buffoni. Buffoni. I contagi stanno frenando e voi parlate di “balzo”. Ma vergogna -