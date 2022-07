Ruby Nell Bridges | la bambina che cambiò la storia

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il primo giorno di scuola per ogni bambino è un momento importante carico di aspettative, gioie, trepidazione e, seppur in piccola parte, anche di un po’ di timore. Se la notte prima degli esami è indimenticabile, come l’ha sapientemente descritta Vendittia sua celebre canzone, quella che precede la prima volta tra i banchi non è da meno. Appartiene a quei ricordi che improvvisamente riaffiorano alla memoria e che accogliamo con grande tenerezza. Difficile dimenticare la sensazione che si è provata’aver preparato per la prima volta e con estrema cura la cartella, per non parlare della scelta del vestito migliore che fosse all’altezza di un evento così importante, oltre all’impazienza di essere svegliati dai genitori per affrontare finalmente il primo giorno di scuola. Sensazioni e aspettative che accomunano tutti i bambini in qualsiasi Stato ...