Le mosse di Conte sono legate al fattore tempo | Salvini potrebbe lasciare prima

(Di venerdì 8 luglio 2022) di Mike Sto seguendo con attenzione ledi Giuseppee del M5S in questi giorni, in merito all’incontro con Mario Draghi e alla lista di punti presentata al governo. A mio parere la posizione dirisulta per il momento quella corretta, in attesa di un casus belli politicamente e socialmente reale, su reddito di cittadinanza e/o salario minimo, tramite il quale trovare la via d’uscita dal governo. Chiaramente non avrebbe senso, come già ampiamente discusso da molti, andarsene per motivi “personali” (per quanto politicamente e istituzionalmente rilevanti), nonostante le sirene di Alessandro Di Battista, a mio modo di vedere piuttosto miopi e politicamente astratte. Ma la domanda che mi sto facendo in questi giorni è questa: è possibile che, in attesa di risposte da Draghi e dal governo, e successivi dibattiti tra i partiti ...