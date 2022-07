Laura: prima di morire compra dei libri, uno per ogni futuro compleanno del figlio (Di venerdì 8 luglio 2022) Una mamma coraggiosa che ha lottato fino all’ultimo. E quando ha capito che non c’era più nulla da fare, ha pensato a lasciare un ricordo al suo bambino.Laura Lonzi sapeva che il tempo non era molto, certi mali non perdonano e non guardano in faccia nessuno. Ma prima di andarsene ha pensato al suo bambino L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 luglio 2022) Una mamma coraggiosa che ha lottato fino all’ultimo. E quando ha capito che non c’era più nulla da fare, ha pensato a lasciare un ricordo al suo bambino.Lonzi sapeva che il tempo non era molto, certi mali non perdonano e non guardano in faccia nessuno. Madi andarsene ha pensato al suo bambino L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

SaraPugliese84 : RT @rtl1025: ?? Si chiamava Laura Lonzi, la donna di 37 anni di Carraia che, prima di perdere la vita a causa di un tumore, ha lasciato un #… - Hiddencatch : RT @rtl1025: ?? Si chiamava Laura Lonzi, la donna di 37 anni di Carraia che, prima di perdere la vita a causa di un tumore, ha lasciato un #… - Maryjo164 : @frassi_laura Non sono sicura se li fanno prima su Sky. - laura_ceruti : RT @HSkelsen: L'occidente ha sbagliato a leggere, o ha semplicemente ignorato per convenienza, le parole di Putin. Prima impariamo a farlo,… - Achille03415924 : RT @GINA32451015: @amici_da @sette_otto_ Laura scusa io ho capito che gli era successo qualcosa di brutto stanotte non riuscivo a dormire s… -