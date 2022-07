Juve, Pogba in volo verso Torino con l’hashtag #PogAlmostBack (Di venerdì 8 luglio 2022) Paul Pogba sta volando in direzione Torino per la firma con la Juve e sui social lancia l’hashtag #PogAlmostBack Dopo l’arrivo di Angel Di Maria, l’attesa in casa Juventus è tutta per Paul Pogba. Il centrocampista francese è già in volo per Torino e atterrerà nel pomeriggio in Italia. L’ex Manchester United ha pubblicato su Instagram le immagini del suo volo verso Torino, lanciando un nuovo hashtag: «PogAlmostBack». La Juventus lo aspetta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Paulsta volando in direzioneper la firma con lae sui social lanciaDopo l’arrivo di Angel Di Maria, l’attesa in casantus è tutta per Paul. Il centrocampista francese è già inpere atterrerà nel pomeriggio in Italia. L’ex Manchester United ha pubblicato su Instagram le immagini del suo, lanciando un nuovo hashtag: «PogAlmostBack». Lantus lo aspetta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Juve: #Dimaria e #Cambiaso probabili visite venerdì. #Pogba tra sabato e domenica, più sabato - GiovaAlbanese : #Juventus: le ultime sugli arrivi di #Pogba e #DiMaria ?? @Gazzetta_it - Gazzetta_it : Pogba-Di Maria, ci siamo: quando arrivano e cosa manca per chiudere - serena17960782 : come dormirà pogba a fine carriera sapendo di aver vinto tutto con la sua juve e di aver finalmente onorato la 10 c… - 7Anubi : Per chi ride e da del bollito a Pogba , vi ricordo che lo si diceva anche di Pirlo prima che venisse alla Juve. Sap… -