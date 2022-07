Giappone | è morto Shinzo Abe | vittima di un attentato | chi è il killer

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 luglio 2022)Abe, l’ex primo ministrose, non ce l’ha fatta: èper le ferite riportate dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella regione di Nara. “Secondo un alto funzionario del Partito Liberaldemocratico, l’ex premier Abe èall’ospedale della città di Kashihara, nella regione di Nara, dove stava ricevendo cure mediche”, ha affermato l’emittente Nhk. La polizia ha perquisito l’abitazione dell’uomo arrestato per l’omicidio e ha trovato diversi ordigni esplosivi. L’uomo che venerdì mattina ha ucciso l’ex primo ministroseAbe si chiama Tetsuya Yamagami, ha 41 anni e al momento si trova in custodia della polizia, che lo sta interrogando. Yamagami ha sparato due colpi con un’arma che aveva costruito da sé, una ...