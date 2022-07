Uomini e Donne, chi è il (ricchissimo) ex marito di Gemma Galgani? La verità (Di giovedì 7 luglio 2022) Chi segue da tempo Uomini e Donne, sa che Gemma Galgani in passato è stata spostata una sola volta, quando era appena maggiorenne. Ma chi è l’ex marito della dama del trono over? Si tratta di un suo coetaneo, un uomo bello e molto intrigante che risponde al nome di Francesco D’Acqui. Facoltoso imprenditore genovese, figlio di un armatore, Francesco è stato il primo amore della Galgani, ma il loro matrimonio durò pochissimo. Gemma, infatti, non accettava di vivere in Liguria e fare solo la moglie e la casalinga, così tornò nella sua Torino a lavorare. Oggi i due non si sentono più, e se Gemma è diventata un personaggio televisivo di spicco grazie a Uomini e Donne, il suo ex marito si è risposato e ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 luglio 2022) Chi segue da tempo, sa chein passato è stata spostata una sola volta, quando era appena maggiorenne. Ma chi è l’exdella dama del trono over? Si tratta di un suo coetaneo, un uomo bello e molto intrigante che risponde al nome di Francesco D’Acqui. Facoltoso imprenditore genovese, figlio di un armatore, Francesco è stato il primo amore della, ma il loro matrimonio durò pochissimo., infatti, non accettava di vivere in Liguria e fare solo la moglie e la casalinga, così tornò nella sua Torino a lavorare. Oggi i due non si sentono più, e seè diventata un personaggio televisivo di spicco grazie a, il suo exsi è risposato e ha ...

