Fognini su Nadal a Wimbledon: 'Infortunio? Non credete a tutto'. Poi la retromarcia - Sport - Tennis (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca, che conferma la sensazione provata dal giocatore durante il match contro Fritz. Alla vigilia della semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios , pur non ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca, che conferma la sensazione provata dal giocatore durante il match contro Fritz. Alla vigilia della semifinale dicontro Nick Kyrgios , pur non ...

