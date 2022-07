Ue, investimenti “verdi” in gas e nucleare. Disfatta ambientalista, M5s diviso (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' stata una vera Disfatta per gli ambientalisti e per l'alleanza di centrosinistra e verdi che ci aveva creduto, almeno fino alla settimana scorsa: la plenaria del Parlamento europeo ha sonoramente bocciato, oggi a Strasburgo, la mozione di censura presentata al voto dell'Aula contro l'"atto delegato" della Commissione europea che classifica il gas e il nucleare tra le attività economiche "sostenibili" dal punto di vista ambientale e climatico, almeno temporaneamente durante la transizione energetica. Questa classificazione consentirà ora al gas e al nucleare di ricevere gli investimenti del settore privato promossi nel quadro della "tassonomia" verde dell'Ue. Per essere approvata, la mozione di censura ("obiezione"), presentata dai verdi e della Sinistra e appoggiata dalla ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' stata una veraper gli ambientalisti e per l'alleanza di centrosinistra eche ci aveva creduto, almeno fino alla settimana scorsa: la plenaria del Parlamento europeo ha sonoramente bocciato, oggi a Strasburgo, la mozione di censura presentata al voto dell'Aula contro l'"atto delegato" della Commissione europea che classifica il gas e iltra le attività economiche "sostenibili" dal punto di vista ambientale e climatico, almeno temporaneamente durante la transizione energetica. Questa classificazione consentirà ora al gas e aldi ricevere glidel settore privato promossi nel quadro della "tassonomia" verde dell'Ue. Per essere approvata, la mozione di censura ("obiezione"), presentata daie della Sinistra e appoggiata dalla ...

