Roma, si lavora ad un eventuale sostituto di Zaniolo: può arrivare dalla Serie A (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro di Nicolò Zaniolo in giallorosso è fortemente in bilico, stando infatti alle voci che circolano nelle ultime ore, l’ex Inter sarebbe a un passo dalla Juve. In casa Roma, si guarda già ai possibili sostituti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno di questi potrebbe essere Domenico Berardi del Sassuolo, il quale è fortemente voluto da Josè Mourinho. Si lavora anche per Davide Frattesi. Berardi Sassuolo Roma Sullo sfondo restano altri nomi come: Guedes e Goncalo Ramos. Per il primo il Valencia chiede una cifra alta per le casse giallorosse: 40 milioni di euro. Più percorribile invece la pista che porta all’esterno del Benfica, per il quale la Roma dovrebbe sborsare circa 15 milioni di euro. Si affievoliscono invece le possibilità di vedere Dybala in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro di Nicolòin giallorosso è fortemente in bilico, stando infatti alle voci che circolano nelle ultime ore, l’ex Inter sarebbe a un passoJuve. In casa, si guarda già ai possibili sostituti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno di questi potrebbe essere Domenico Berardi del Sassuolo, il quale è fortemente voluto da Josè Mourinho. Sianche per Davide Frattesi. Berardi SassuoloSullo sfondo restano altri nomi come: Guedes e Goncalo Ramos. Per il primo il Valencia chiede una cifra alta per le casse giallorosse: 40 milioni di euro. Più percorribile invece la pista che porta all’esterno del Benfica, per il quale ladovrebbe sborsare circa 15 milioni di euro. Si affievoliscono invece le possibilità di vedere Dybala in ...

Pubblicità

_Morik92_ : Su #Zaniolo, c'è già l'intesa con la #Juve sulla base di 4mln per 4 anni. Contatti frequenti con il suo agente, c'è… - WarholKeith : @Ern4Pel Non me la prenderei troppo con lui, alla fine dice (o almeno ci prova) solo ciò che gli viene detto di dir… - SandroR75196788 : @CarloGarzia @GuidoCrosetto Vincere a Roma avrebbe compromesso le elezioni nazionali del prossimo anno. A Roma o sc… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Partito cantiere per rifare l'asfalto di viale delle Province. La strada al momento è chiusa… - 22jctraveler : @90ordnasselA @MatteoBarzaghi Il Monza sogna! poi l'ha cercato pure... mmm... vediamo... ah si Totti l'ha cercato (… -