Per la mamma dei Fratelli Bianchi la sentenza di ergastolo è ingiusta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nessun commento ufficiale da parte dei familiari dei Fratelli Marco e Gabriele Bianchi dopo la sentenza di ergastolo pronunciata nei loro confronti per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte: la madre, Simonetta Di Tullio, avrebbe però scambiato qualche osservazione con i suoi parenti più stretti, commentando così la decisione dei giudici: “È una sentenza ingiusta. Non ce l’aspettavamo. Sono stati condannati a furor di popolo”. Lo riporta il Corriere della Sera. In un colloquio con suo figlio Gabriele, la donna – intercettata – ha detto: “Siete su tutti i giornali. Nemmeno se fosse morta la regina”. Pubbliche invece le dichiarazioni dell’avvocato difensore dei due ragazzi riconosciuti come assassini del giovane capoverdiano a Colleferro, Massimiliano Pica: “È fuori dubbio che siamo di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nessun commento ufficiale da parte dei familiari deiMarco e Gabrieledopo ladipronunciata nei loro confronti per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte: la madre, Simonetta Di Tullio, avrebbe però scambiato qualche osservazione con i suoi parenti più stretti, commentando così la decisione dei giudici: “È una. Non ce l’aspettavamo. Sono stati condannati a furor di popolo”. Lo riporta il Corriere della Sera. In un colloquio con suo figlio Gabriele, la donna – intercettata – ha detto: “Siete su tutti i giornali. Nemmeno se fosse morta la regina”. Pubbliche invece le dichiarazioni dell’avvocato difensore dei due ragazzi riconosciuti come assassini del giovane capoverdiano a Colleferro, Massimiliano Pica: “È fuori dubbio che siamo di ...

