Calcio: media Germania, De Ligt vuole Bayern, ora parola ai club (Di mercoledì 6 luglio 2022) Matthijs de Ligt potrebbe finire al Bayern Monaco: ne e' convinto Sky Germania, secondo la quale il difensore olandese della Juventus avrebbe scelto di proseguire in Bundesliga il suo percorso ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Matthijs depotrebbe finire alMonaco: ne e' convinto Sky, secondo la quale il difensore olandese della Juventus avrebbe scelto di proseguire in Bundesliga il suo percorso ...

Pubblicità

jj_mini8 : RT @gianninastar14: Siamo la sola Squadra che cita i Sommi Poeti del passato per la propria comunicazione, unendo con rispetto e convinzion… - Eamlaen : RT @gianninastar14: Siamo la sola Squadra che cita i Sommi Poeti del passato per la propria comunicazione, unendo con rispetto e convinzion… - Techne_fd : RT @gianninastar14: Siamo la sola Squadra che cita i Sommi Poeti del passato per la propria comunicazione, unendo con rispetto e convinzion… - glooit : Calcio: media Germania, De Ligt vuole Bayern, ora parola ai club leggi su Gloo - giufive : RT @gianninastar14: Siamo la sola Squadra che cita i Sommi Poeti del passato per la propria comunicazione, unendo con rispetto e convinzion… -