Atalanta: Ederson, 'voglio giocare in Champions' (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Durante le trattative con la società s'è parlato del ritorno in Champions League tra gli obiettivi e questo mi ha convinto: voglio aiutare l'Atalanta ad arrivarci ancora". Così Ederson dos Santos, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Durante le trattative con la società s'è parlato del ritorno inLeague tra gli obiettivi e questo mi ha convinto:aiutare l'ad arrivarci ancora". Cosìdos Santos, ...

Pubblicità

Atalanta_BC : C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città! ???? Bem-vindo, Ederson! ???????? There’s a new superhero in #Bergamo!… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Ederson è arrivato. Le immagini - OfficialUSS1919 : ?? EDERSON ALL’ATALANTA A TITOLO DEFINITIVO L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Ata… - kickpapernews : RT @Atalanta_BC: C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città! ???? Bem-vindo, Ederson! ???????? There’s a new superhero in #Bergamo! ??????? Welco… - matheusaiass : @Atalanta_BC Benevenuto e o ederson? -