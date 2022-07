Riki Marcuzzo sta insieme ad una ex Pupa già fidanzata? Lei interviene e fa chiarezza (Di martedì 5 luglio 2022) Riki Marcuzzo è stato beccato da Whoopsee in compagnia di Stephanie Bellarte, ex protagonista de La Pupa e il Secchione che, proprio durante lo show, aveva trovato l’amore tra le braccia del secchione Alessio Guidi. Riki Marcuzzo sta insieme ad una ex Pupa già fidanzata? Lei fa chiarezza Riki e Stephanie sono stati paparazzati in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 luglio 2022)è stato beccato da Whoopsee in compagnia di Stephanie Bellarte, ex protagonista de Lae il Secchione che, proprio durante lo show, aveva trovato l’amore tra le braccia del secchione Alessio Guidi.staad una exgià? Lei fae Stephanie sono stati paparazzati in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Riki Marcuzzo sta insieme ad una ex Pupa già fidanzata? Lei interviene e fa chiarezza - infoitcultura : Riki Marcuzzo bacia l’ex Pupa Stephanie, dubbi: “Ma quando si è lasciata?” - infoitcultura : Riki Marcuzzo e Stephanie Bellarte stanno insieme?/ Beccati a baciarsi, il web attacca 'Lei non è fidanzata?' - biebrstyles : non è vero un po’ anche riki marcuzzo - iismarikaa : Che ridere la prima persona a cui l'ho dedicato è stato Riki Marcuzzo -