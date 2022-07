Covid oggi Lombardia | 19 037 contagi e 7 morti | bollettino 5 luglio

Pubblicità

ladyonorato : A proposito del “ritorno del Covid”, vi lascio le parole del Prof. siciliano Antonio Giarratano: “in T.I 8 ricovera… - TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - Corriere : Ricoveri per Covid quadruplicati rispetto a un anno fa: «Va riattivata la rete dei reparti dedicati» - irejdoc1897 : RT @TgLa7: ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - globalistIT : -

Leggi anche, Omicron BA.2.75: vaccino e contagi, cosa sappiamo di variante indianaLazio, 13.555 contagi e 12 morti: record casi da gennaioCampania, De Luca: "Primi per ......in alcune aree interessate dai contagi A Shanghai verranno condotti test molecolari di massa dafino a giovedì in alcune aree interessate da recenti casi di- 19 , hanno indicatole ...CREMONA - Continua l'inarrestabile ondata di contagi di questo primo mese estivo. A fronte di 72.586 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 19.037 i nuovi positivi registrati, di cui ...VARESE – Numeri molto elevati in zona per quanto concerne i nuovi contagi da coronavirus, oggi. In provincia di Varese +1.655, in Brianza +1.785 e nel Comasco +961. Oggi in Lombardia a ...