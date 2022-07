GdS – Juventus: ora Cambiaso dal Genoa. Poi assalto a Morata (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 09:43:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: I bianconeri si muovono non solo in difesa. Imbastito con i rossoblù uno scambio con Dragusin più un conguaglio Non solo difesa, la Juventus è intenzionata a muoversi un po’ in tutti i reparti, specialmente se dovesse partire De Ligt. Con il Genoa è già stata imbastita l’operazione che porterà Andrea Cambiaso in bianconero e Radu Dragusin in rossoblù. La Juve aggiungerà circa 4 milioni di euro, si attende solo il ritorno del difensore romeno dalle vacanze per l’ufficialità. Il terzino dovrebbe rimanere nella rosa bianconera, sebbene abbia parecchie richieste per il prestito, con la Salernitana in prima linea. Ieri, intanto, è stata definita nei dettagli anche la cessione dell’attaccante Giacomo Vrioni al ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 09:43:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: I bianconeri si muovono non solo in difesa. Imbastito con i rossoblù uno scambio con Dragusin più un conguaglio Non solo difesa, laè intenzionata a muoversi un po’ in tutti i reparti, specialmente se dovesse partire De Ligt. Con ilè già stata imbastita l’operazione che porterà Andreain bianconero e Radu Dragusin in rossoblù. La Juve aggiungerà circa 4 milioni di euro, si attende solo il ritorno del difensore romeno dalle vacanze per l’ufficialità. Il terzino dovrebbe rimanere nella rosa bianconera, sebbene abbia parecchie richieste per il prestito, con la Salernitana in prima linea. Ieri, intanto, è stata definita nei dettagli anche la cessione dell’attaccante Giacomo Vrioni al ...

