Covid scuola, Vaia: "Un buon sistema di ventilazione meccanica è 3 volte più efficace della mascherina"

"Oltre all'aggiornamento dei vaccini bisogna puntare anche su risposte concrete da parte del sistema Italia: prima fra tutte, ventilazione meccanica in tutti i luoghi della socialità, a partire dalle scuole e dai mezzi pubblici".

