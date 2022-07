Opinioniste Grande Fratello Vip: Clarissa Selassiè lancia una frecciatina a Signorini dopo la sua scelta (Di domenica 3 luglio 2022) Clarissa Selassiè, dopo aver scoperto chi sono le Opinioniste del Grande Fratello Vip 7, ha lanciato una piccola frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini e la sua decisione ufficiale. Clarissa Selassiè, frecciatina a Signorini sulle Opinioniste del GF Vip Come ben sapete, le Opinioniste del GF Vip saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli (per il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 3 luglio 2022)aver scoperto chi sono ledelVip 7, hato una piccolanei confronti di Alfonsoe la sua decisione ufficiale.sulledel GF Vip Come ben sapete, ledel GF Vip saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli (per il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Opinioniste Grande Fratello Vip: Clarissa Selassiè lancia una frecciatina a Signorini dopo la sua scelta - Sophia26978932 : @CleliaDelogu Appunto potevano mettere Lulù e Clary come opinioniste sono belle dolci e intelligenti avrebbero spac… - queen_adnknesh : RT @Sophia26978932: Lulù e Clary sarebbero state perfette per il ruolo da opinioniste al Grande Fratello Avrebbero spaccato alla grande !… - Sophia26978932 : Lulù e Clary sarebbero state perfette per il ruolo da opinioniste al Grande Fratello Avrebbero spaccato alla gran… - MondoTV241 : ??UFFICIALE ??Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono le 2 opinioniste del Grande Fratello Vip 7 #grandefratellovip… -