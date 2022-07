F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2022, Hamilton: “Ho dato tutto, passo grandioso” (Di domenica 3 luglio 2022) “Voglio ringraziare questo pubblico, era da anni che non si vedeva questo sostegno, sono i fan migliori. Io ho dato tutto, bisogna fare i complimenti a Sainz. Mi sono ritrovato nella battaglia con Perez ma lui era troppo veloce sul dritto. Ci siamo avvicinati grazie agli aggiornamenti, continueremo a spingere. Il nostro passo era Grandioso ma contro una Red Bull è sempre complicato”. Lo ha detto Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, dopo il terzo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) “Voglio ringraziare questo pubblico, era da anni che non si vedeva questo sostegno, sono i fan migliori. Io ho, bisogna fare i complimenti a Sainz. Mi sono ritrovato nella battaglia con Perez ma lui era troppo veloce sul dritto. Ci siamo avvicinati grazie agli aggiornamenti, continueremo a spingere. Il nostroeradioso ma contro una Red Bull è sempre complicato”. Lo ha detto Lewis, pilota della Mercedes, dopo il terzo posto nelPremio didi Formula 1. SportFace.

