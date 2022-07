Ultime Notizie – Quattordicesima 2022 | a chi spetta | pensionati | dipendenti | le news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 luglio 2022)in arrivo in busta paga per milioni di lavoratori italiani. Ma a chi? Anche se il diritto allanon è stabilito dalla legge, ma introdotto dai contratti collettivi di settore, in linea di massima ad usufruirne tra i lavoratori sono quelli assunti con contratto subordinato. Ma la mensilità aggiuntivaanche ai. Ecco, nel dettaglio, tutte le informazioni. LAVORATORI, QUANDO ARRIVA E COME SI CALCOLA Per verificare a chila, in un determinato settore, occorre dunque consultare la disciplina prevista dal Ccnl di riferimento, spiega laleggepertutti. Non è da escludere che il contratto collettivo possa infatti circoscrivere la platea dei beneficiari della ...