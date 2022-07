‘Sala’ e ‘Torre’ un’unica scuola | al via il concorso | progetto vincente sarà proprietà del Comune

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia fu annunciata con una conferenza stampa convocata ‘ad horas’ da Clemente Mastella lo scorso 6 maggio (leggi qui): la ‘Nicola Sala’ e la ‘Federico Torre’ saranno oggetto di un intervento che prevede la demolizione dei due edifici e la ricostruzione di un unico plesso scolastico composto da due blocchi adiacenti ma sismicamente giuntati. A rendere possibile l’operazione gli oltre 15milioni di euro assegnati aldi Benevento dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito di una delle misure del Pnrr. I lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2024 e comunque andranno terminati tassativamente entro il 30 giugno 2026. “Siamo già impegnati per accorciare i tempi” – spiegava a maggio l’assessore Pasquariello. Da oggi l’amministrazione può contare su un elemento di certezza in più. Elemento decisivo per il completamento dell’iter. E’ ...