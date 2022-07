Programmazione piano ferie estive personale ATA 2021/2022: un modello di domanda tra diritti e doveri (Di sabato 2 luglio 2022) Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, i dirigenti scolastici dovrebbero invitare il personale ATA a presentare la richiesta di ferie estive onde predisporre e programmare il “piano ferie”. Il piano delle ferie estive, verrà predisposto dalla DSGA ed autorizzato dal Dirigente Scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 luglio 2022) Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, i dirigenti scolastici dovrebbero invitare ilATA a presentare la richiesta dionde predisporre e programmare il “”. Ildelle, verrà predisposto dalla DSGA ed autorizzato dal Dirigente Scolastico. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Programmazione piano ferie estive personale ATA 2021/2022: un modello di domanda tra diritti e doveri - Angelo10424676 : RT @mims_gov: Ministro #Giovannini: “#Regioni e #Città hanno ruolo di primo piano nella programmazione di questi fondi, così come abbiamo f… - mims_gov : Ministro #Giovannini: “#Regioni e #Città hanno ruolo di primo piano nella programmazione di questi fondi, così come… - Ambrosetti_ : .@VgrembiV Dirigente Segreteria Tecnica #PNRR @Palazzo_Chigi Vincoli del Piano: mancanza di professionalità specif… - Klaugod : @Gioia_8 @PiccoloPesceNer Certo che ne ho idea. Infatti ho parlato di programmazione, in 5 anni non è uscito un pia… -