Integratori per l'estate: le migliori sostanze per combattere caldo e cattiva circolazione (Di sabato 2 luglio 2022) Integratori per l'estate Temperature elevate ed eccessiva umidità: un'associazione che può rappresentare un fattore di rischio per la salute di persone di tutte le età. Se le temperature esterne superano infatti i 32-35 gradi e si accompagnano ad un elevato grado di umidità, il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo non viene eliminato efficacemente. La temperatura del corpo, quindi, aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare diversi organi vitali e il cervello stesso. Anche la circolazione venosa ne risente. Risultato? Gambe gonfie, stanche, pesanti, formicolii, vene in evidenza. Oltre a mettere in atto buone abitudini comportamentali come non uscire nelle ore più calde, anche una corretta dieta anti-caldo per evitare la disidratazione, insieme all'assunzione di Integratori ...

