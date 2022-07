Assalto a Kjaer da un club di Serie A | i dettagli

(Di sabato 2 luglio 2022) Secondo quanto riportato in mattinata da Sport Mediaset sul proprio sito web, la Fiorentina starebbe pensando a Simonper rinforzare la difesa. La sempre più probabile partenza di Nikola Milenkovic, che è nel mirino di diverse squadre diA, potrebbe aprire al concreto affondo dei viola verso il difensore danese. CalciomercatoFiorentina Il calciatore classe 1989, a causa del grave infortunio al ginocchio, ha saltato gran parte della passata stagione diA. Ha già avuto, però, la possibilità di tornare in campo con la propria nazionale nelle scorse settimane. Il presidente Rocco Commisso cerca dunque un rinforzo d’esperienza e di caratura internazionale; resta da valutare se il Milan sarà disponibile al dialogo, considerando che l’operazione creerebbe un problema di rimpiazzo nella ...

Pubblicità

Sport Mediaset

...come. Il club di Stamford Bridge , guidato da T odd Boehly e dal fondo Clearlake Capital , avrà a disposizione un budget da 200 milioni di sterline da spendere sul mercato e, fallito l'...Botman non è chiuso, in organico ci sono Tomori, Kalulu e(dopo ... Mercato Milan: la Fiorentina tenta l'assalto a Kjaer - Sportmediaset I viola interessati al giocatore danese, che i rossoneri considerano incedibile. Con i londinesi si tratta sulla formula ...I rossoneri mettono nel mirino un profilo che già in passato piaceva: occhio però all'Inter di Inzaghi che lo segue da tempo ...