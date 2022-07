Milan | UFFICIALE | Mirante prolunga per un’altra stagione

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan I Ufficiale il prolungamento del contratto di Antonio #Mirante - DiMarzio : Ufficiale il rinnovo di #Maldini e #Massara con il @acmilan - PietroMazzara : Ufficiale la data della #Supercoppa #Italiana: si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riyadh tra #Milan e #Inter. L’orari… - bigwhit35339302 : RT @_BeatriceSarti: UFFICIALE ? AC Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandr… - CalcioNews24 : #Milan, ufficiale il rinnovo di #Mirante -

: Mirante prolunga per un'altra stagione. Il portiere sarà ancora rossonero Antonio Mirante prolunga il suo contratto con ilfino al 2023. Ecco il comunicatodel club ...Commenta per primo Dopo aver annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Florenzi, ilcomunica attraverso una notail rinnovo di Antonio Mirante : 'ACcomunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di Antonio Mirante fino al ...Florenzi al Milan a titolo definitivo: è UFFICIALE. L’esterno saluta la Roma con una lettera pubblicata via Instagram Florenzi è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Il club ha annunc ...Mirante ha prolungato il contratto con il Milan fino a giugno 2023 Sono giorni di rinnovi e riscatti in casa Milan: dopo l'annuncio ufficiale della permanenza di Paolo Maldini e Frederic Massara all'i ...