L’inflazione sale all’8% in giugno. E’ il valore più alto dal 1986. Nell’intera zona euro balzo del carovita all’8,6% (Di venerdì 1 luglio 2022) A giugno L’inflazione accelera di nuovo e sale all’8% un livello che non si registrava da gennaio 1986, quando fu pari all’ 8,2%. È quanto emerge dalle stime preliminare dell’Istat che fotografano una decisa accelerazione dei rincari rispetto al 6,8% dello scorso maggio. L’indice dei prezzi al consumo segna un aumento anche su base mensile, dell’1,2%. “Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai beni energetici”, la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7% e in particolare degli energetici non regolamentati come i carburanti(da +32,9% a +39,9%)” scrive l’Istat. Gli energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +64,3%. che non si registrava da gennaio 1986, quando fu pari a 8,2%”. Contribuiscono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Aaccelera di nuovo eun livello che non si registrava da gennaio, quando fu pari all’ 8,2%. È quanto emerge dalle stime preliminare dell’Istat che fotografano una decisa accelerazione dei rincari rispetto al 6,8% dello scorso maggio. L’indice dei prezzi al consumo segna un aumento anche su base mensile, dell’1,2%. “Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai beni energetici”, la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7% e in particolare degli energetici non regolamentati come i carburanti(da +32,9% a +39,9%)” scrive l’Istat. Gli energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +64,3%. che non si registrava da gennaio, quando fu pari a 8,2%”. Contribuiscono ...

