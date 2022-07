Il questionario sui disabili non è ‘sbagliatissimo’: i caregiver vanno sostenuti, non rifiutati (Di venerdì 1 luglio 2022) di Federico Zanon* “Mi vergogno del mio familiare disabile, malato. Mi sento in imbarazzo per i suoi comportamenti. Provo risentimento nei suoi confronti. Sento che mi sto perdendo la vita. Vorrei poter fuggire.” Ma anche: “Non riesco a dormire bene. La mia salute ne ha risentito. Sono fisicamente stanco/a. Devo assisterlo per mangiare o lavarsi”. Sono alcune delle domande presenti nel caregiver Burden Inventory, un questionario utilizzato da trent’anni in tutto il mondo per valutare il carico materiale e psicologico di chi assiste una persona malata. Si trova facilmente online, per chi volesse vederlo. In alcune zone della provincia di Roma, il questionario è stato sottoposto a famiglie di persone con disabilità provocando reazioni piccate della politica. Secondo il sindaco di Roma Gualtieri “è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) di Federico Zanon* “Mi vergogno del mio familiare disabile, malato. Mi sento in imbarazzo per i suoi comportamenti. Provo risentimento nei suoi confronti. Sento che mi sto perdendo la vita. Vorrei poter fuggire.” Ma anche: “Non riesco a dormire bene. La mia salute ne ha risentito. Sono fisicamente stanco/a. Devo assisterlo per mangiare o lavarsi”. Sono alcune delle domande presenti nelBurden Inventory, unutilizzato da trent’anni in tutto il mondo per valutare il carico materiale e psicologico di chi assiste una persona malata. Si trova facilmente online, per chi volesse vederlo. In alcune zone della provincia di Roma, ilè stato sottoposto a famiglie di persone contà provocando reazioni piccate della politica. Secondo il sindaco di Roma Gualtieri “è un ...

