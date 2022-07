Covid: Fontana, 'non sono preoccupato ma contagi aumentano e serve attenzione' (Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug.(Adnkronos) - "Io non sono preoccupato, ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando, così come è un dato di fatto che i contagi non siano preoccupanti, né pericolosi. Quello che mi dicono è che il virus non entra più nei polmoni, si limita alle alte vie aeree e quindi non crea quelle situazioni che si verificavano nelle prime ondate. Però è chiaro che sta girando; quindi un po' di attenzione dobbiamo ricominciare ad averla". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento all'auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, a Milano. Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug.(Adnkronos) - "Io non, ma è un dato di fatto che il numero deistia aumentando, così come è un dato di fatto che inon siano preoccupanti, né pericolosi. Quello che mi dicono è che il virus non entra più nei polmoni, si limita alle alte vie aeree e quindi non crea quelle situazioni che si verificavano nelle prime ondate. Però è chiaro che sta girando; quindi un po' didobbiamo ricominciare ad averla". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine di un evento all'auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, a Milano.

Fontana, un messaggio da Varzi «Mi ricandido se tutti d'accordo»

Covid, il punto della crescita dei casi a Saronno, Tradate e Groane

SARONNO – Nel tardo pomeriggio di ieri l'ultimo aggiornamento sulla situazione dei dati locali dei contagi da coronavirus. A Saronno +152 casi in due giorni, poco meno di cento a Caronno ...