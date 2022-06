Ultime Notizie – Ius Scholae, Lega: “Minacce Letta non spaventano” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Spiace che il Pd, che una volta rappresentava i lavoratori, adesso abbia come priorità droga e immigrati. Le Minacce di Letta? Non spaventano nessuno, Enrico stia sereno”. Così fonti della Lega dopo le parole del leader dem sullo Ius Scholae. “Non arretriamo”, ha spiegato Letta nel corso della Direzione Pd. “Il voltafaccia che c’è stato in Parlamento da parte dei Gruppi parlamentari di destra e di centrodestra sul tema dello Ius Scholae rappresenta per me una grande sorpresa e soprattutto il Legare la discussione in Parlamento sullo ius Scholae alla sopravvivenza del Governo. Si fa cadere un Governo per fatti drammatici, non si fa cadere un Governo perché un ragazzo italiano a tutti gli effetti, dopo anni di scuola in Italia, che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) “Spiace che il Pd, che una volta rappresentava i lavoratori, adesso abbia come priorità droga e immigrati. Ledi? Nonnessuno, Enrico stia sereno”. Così fonti delladopo le parole del leader dem sullo Ius. “Non arretriamo”, ha spiegatonel corso della Direzione Pd. “Il voltafaccia che c’è stato in Parlamento da parte dei Gruppi parlamentari di destra e di centrodestra sul tema dello Iusrappresenta per me una grande sorpresa e soprattutto ilre la discussione in Parlamento sullo iusalla sopravvivenza del Governo. Si fa cadere un Governo per fatti drammatici, non si fa cadere un Governo perché un ragazzo italiano a tutti gli effetti, dopo anni di scuola in Italia, che ...

