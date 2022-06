Pressing parlamentari M5s su Conte, appoggio esterno (Di giovedì 30 giugno 2022) Cresce il Pressing degli iscritti e dei deputati e senatori M5s su Giuseppe Conte per uscire dal governo e mantenere eventualmente l'appoggio esterno. Lo si sottolinea in ambienti qualificati del M5s ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Cresce ildegli iscritti e dei deputati e senatori M5s su Giuseppeper uscire dal governo e mantenere eventualmente l'. Lo si sottolinea in ambienti qualificati del M5s ...

Pubblicità

iconanews : Pressing parlamentari M5s su Conte, appoggio esterno - tempoweb : “Via i ministri dal #governo”. I parlamentari del #M5S in pressing su Beppe #Grillo: e non arriva il no #draghi… -