Non solo Deulofeu: l'Udinese propone un altro giocatore al Napoli! (Di giovedì 30 giugno 2022) Se la trattativa tra Udinese e Napoli per il trasferimento di Deulofeu nella città partenopea sembrava momentaneamente in fase di stallo, a causa della distanza tra domanda e offerta, dal Friuli arrivano notizie riguardanti una nuova proposta che può sbloccare l'affare. FOTO GETTY – Deulofeu Udinese La società del presidente Pozzo valuta Gerard Deulofeu 25 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis non sembra voler pagare tale cifra, arrivando ad offrire 18 milioni più bonus eventuali. Il rifiuto dell'Udinese non è tardato ad arrivare. Ecco perché – stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero Veneto – pare abbiano proposto agli azzurri un altro giocatore da inserire nella trattativa: il centrocampista Walace Souza Silva. Una proposta che potrebbe ...

