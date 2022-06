Morto Giuseppe Iannello. Tra i più noti avvocati calabresi, fu presidente dell’Ordine di Catanzaro per 12 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) E’ Morto a Catanzaro, a causa di un male incurabile, l’avvocato Giuseppe Iannello, 74 anni, uno dei piu’ noti legali calabresi. Iannello era stato per 12 anni, dal 2006 al 2018, presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro. Il sindaco del capoluogo, Nicola Fiorita, in un messaggio, definisce la morte dell’avvocato Iannello “una grande perdita e un grande dolore per l’intera Citta’ capoluogo. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale – aggiunge Fiorita – esprimo dunque i piu’ sinceri e profondi sentimenti di cordoglio, insieme a quelli di affettuosa vicinanza alla famiglia. Porteremo per sempre con noi il ricordo delle sue indiscusse ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) E’, a causa di un male incurabile, l’avvocato, 74, uno dei piu’legaliera stato per 12, dal 2006 al 2018,deglidi. Il sindaco del capoluogo, Nicola Fiorita, in un messaggio, definisce la morte dell’avvocato“una grande perdita e un grande dolore per l’intera Citta’ capoluogo. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale – aggiunge Fiorita – esprimo dunque i piu’ sinceri e profondi sentimenti di cordoglio, insieme a quelli di affettuosa vicinanza alla famiglia. Porteremo per sempre con noi il ricordo delle sue indiscusse ...

