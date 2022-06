Cameron Diaz torna a recitare con Jamie Foxx per Netflix (Di giovedì 30 giugno 2022) Cameron Diaz tornerà a recitare in un film Netflix, dopo otto anni dal suo ultimo lavoro cinematografico. Si chiamerà “Back to action” , l’unica cosa che sappimo e che si tratterà di una action comedy. Cosa sappiamo della action comedy? La trama della commedia d’azione è tenuta nascosta, ma Seth Gordon (Horrible Bosses) dirige da uno sceneggiato che ha scritto con Brendan O’Brien (Neighbors). Nel cast anche Jamie Foxx che ha condiviso su Twitter il contenuto di una conversazione telefonica alla quale ha partecipato insieme alla stessa Diaz e a Tom Brady. Cameron Diaz Diaz ha ufficialmente confermato il suo ritiro dalla recitazione nel 2018, essendo apparsa per l’ultima volta come film nell’adattamento di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022)tornerà ain un film, dopo otto anni dal suo ultimo lavoro cinematografico. Si chiamerà “Back to action” , l’unica cosa che sappimo e che si tratterà di una action comedy. Cosa sappiamo della action comedy? La trama della commedia d’azione è tenuta nascosta, ma Seth Gordon (Horrible Bosses) dirige da uno sceneggiato che ha scritto con Brendan O’Brien (Neighbors). Nel cast ancheche ha condiviso su Twitter il contenuto di una conversazione telefonica alla quale ha partecipato insieme alla stessae a Tom Brady.ha ufficialmente confermato il suo ritiro dalla recitazione nel 2018, essendo apparsa per l’ultima volta come film nell’adattamento di ...

Pubblicità

telodogratis : Cameron Diaz tornerà a recitare in un film Netflix con Jamie Foxx - gazzettaparma : Cameron Diaz torna sul set, un film con Jamie Foxx - gigibeltrame : Cameron Diaz tornerà a recitare in un film Netflix con Jamie Foxx #digilosofia - Gazzetta_it : #CameronDiaz torna a recitare. Per merito di... #TomBrady #nfl - Treyvon2018 : RT @SeriesTWBZ: Cameron Diaz sai da aposentadoria e irá estrelar 'Back in Action' filme da Netflix com Jamie Foxx. ??? Variety https://t.co… -