Bertolini | «Spagna di primissima fascia | non siamo al top ma lo saremo il 10 luglio»

(Di giovedì 30 giugno 2022) . Le parole della ct azzurra Milenaha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con la– «Domani affronteremo una nazionale di, sono contenta di disputare questa partita perché solo giocando con le più forti si può crescere e migliorare, le ragazze stanno bene e hanno una gran voglia di giocare, ci stiamo preparando da diverso tempo ed è chiaro che nonancora al top della condizione. Losicuramente il 10per l’esordio con la Francia». PREPARAZIONE – «In queste settimane abbiamo disputato diverse partite contro selezioni giovanili maschili, ritengo che fosse il modo migliore per abituarci alla fisicità che troveremo nel nostro percorso europeo. Sono sicura che ...

Pubblicità

Fprime86 : RT @SkySport: Le Azzurre contro la Spagna, è l'ultimo test prima dell'Europeo. Bertolini: 'Siamo pronte' #SkySport #Euro2022 #Italia https… - SkySport : Le Azzurre contro la Spagna, è l'ultimo test prima dell'Europeo. Bertolini: 'Siamo pronte' #SkySport #Euro2022… - fisco24_info : Calcio donne, Bertolini: 'Siamo pronte per gli Europei': Domani test con Spagna. Gama su professionismo: 'Giornata… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio donne: Bertolini, 'siamo pronte per gli Europei' Domani test con Spagna.Gama su professionismo 'giornata storica' - sportli26181512 : Le Azzurre contro la Spagna, è l'ultimo test prima dell'Europeo. Bertolini: 'Siamo pronte': Domani a Castel di Sang… -

...perchè solo giocando con le più forti si può crescere e migliorare " ha dichiarato Milena... La, settima nel ranking FIFA, è reduce dalla goleada rifilata in amichevole all'Australia (7 ...T Milena, saranno impegnate nel test match contro la. "Domani affronteremo una nazionale di primissima fascia ha detto il tecnico sono contenta di disputare questa partita perché ..."Siamo pronte per gli Europei." Queste le parole del ct Bertolini in vista del test di domani contro la Spagna, prima di partire per Euro2022 ...Ultimo test delle Azzurre prima della partenza per l'Inghilterra, sede dell'Europeo Femminile, fissata per lunedì prossimo, il debutto domenica 10 luglio ...