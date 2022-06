Turista annega in mare, il corpo trovato sulla battigia: choc in spiaggia (Di mercoledì 29 giugno 2022) annega in mare a Caorle : austriaco trovato morto sulla battigia. Poco dopo i sanitari e i bagnini hanno salvato una donna tedesca sullo stesso litorale. Pomeriggio di emergenza quello di oggi, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022)ina Caorle : austriacomorto. Poco dopo i sanitari e i bagnini hanno salvato una donna tedesca sullo stesso litorale. Pomeriggio di emergenza quello di oggi, ...

Pubblicità

leggoit : #Venezia Turista annega in mare, il corpo trovato sulla battigia: choc in spiaggia - Gazzettino : Turista annega in mare, trovato sulla battigia. Grave una donna - sardanews : Si ribalta gommone, turista 77enne annega nel nord Sardegna - Sardegna - PugliaStream : Malori in spiaggia: morti due turisti a Torre dell’Orso e Otranto - corrmezzogiorno : #Bari Malori in spiaggia: morti due turisti a Torre dell’Orso e Otranto -

Turista annega in mare, il corpo trovato sulla battigia: choc in spiaggia Annega in mare a Caorle : austriaco trovato morto sulla battigia. Poco dopo i sanitari e i bagnini ... Qui un turista austriaco di 79 anni è stato trovato riverso in acqua dai bagnini. È stato portato a ... Si ribalta gommone, turista 77enne annega nel nord Sardegna Per il turista umbro non c'è stato nulla da fare, è stato riportato a riva senza vita. L'amico invece è stato rianimato e salvato dai medici del 118 intervenuti sul posto insieme con i Carabinieri, ... ilgazzettino.it in mare a Caorle : austriaco trovato morto sulla battigia. Poco dopo i sanitari e i bagnini ... Qui unaustriaco di 79 anni è stato trovato riverso in acqua dai bagnini. È stato portato a ...Per ilumbro non c'è stato nulla da fare, è stato riportato a riva senza vita. L'amico invece è stato rianimato e salvato dai medici del 118 intervenuti sul posto insieme con i Carabinieri, ... Turista annega in mare, trovato sulla battigia. Grave una donna