LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2022 in DIRETTA: Wellbrock comanda, Acerenza e Paltrinieri lo marcano dopo 4 km (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) 12.52 Paltrinieri e Wellbrock ora coppia al comando, con il tedesco che abbassa un po' il ritmo. Da capire che cosa vorrà fare il carpigiano, visto che siamo a metà gara. 12.48 dopo 4 km c'è il rifornimento per tutti, fondamentale per la gestione delle risorse energetiche. 12.43 Ai 3.733 km guida sempre Wellbrock con il tedesco sempre a dettare il ritmo, Acerenza e Paltrinieri in marcatura. 12.40 Non cambia il quadro: Italia con Acerenza e Paltrinieri a marcare stretto Wellbrock.

