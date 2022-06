Cessione Sampdoria, spunta l’idea americana: le ultime (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cessione Sampdoria, spunta l’idea di un gruppo americano per rilevare le quote del club ligure Questa mattina il quotidiano Tuttosport ha lanciato l’indiscrezione riguardo la possibile Cessione della Sampdoria. Non è una novità che i blucerchiati siano in vendita, ma spunta l’idea di un gruppo americano. Il fondo si starebbe già muovendo tramite persone fidate in Italia per capire la situazione la fattibilità dell’affare. In caso di arrivo si parla anche di un cambio nel ruolo di diesse con l’inserimento di Petrachi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)di un gruppo americano per rilevare le quote del club ligure Questa mattina il quotidiano Tuttosport ha lanciato l’indiscrezione riguardo la possibiledella. Non è una novità che i blucerchiati siano in vendita, madi un gruppo americano. Il fondo si starebbe già muovendo tramite persone fidate in Italia per capire la situazione la fattibilità dell’affare. In caso di arrivo si parla anche di un cambio nel ruolo di diesse con l’inserimento di Petrachi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

