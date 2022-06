Abusi edilizi e pesca di frodo | nel Lazio l’illegalità regna sovrana lungo tutta la costa

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma – Presentato oggi il dossier Mare Monstrum di Legambiente suvismoo, inquinamento,illegale con i numeri dell’aggressione criminale alle coste e al mare. Ilè al sesto posto tra le Regioni con maggior numero di illeciti nel 2021: sono infatti 4.565 illeciti penali e amministrativi, ben 12,6 per ogni km di. Le persone denunciate sono state 1.779, 2.913 le sanzioni comminate e 689 i sequestri. Tra gli illeciti, sono 2.178 quelli pervismole coste e 611 reati sono quelli relativi allaillegale. Ben 1.709 gli illeciti riguardanti la maladepurazione che portano ilal secondo posto assoluto tra le peggiori Regioni per questa categoria. Clicca qui per ...

Pubblicità

salernotoday : Blitz a Capaccio Paestum: sequestrate due villette per abusi edilizi - ScrivoLibero : Sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Agrigento di un'area a Maddalusa, ad Agrigento, dov… - StampaTorino : Se la collina dei vip è la patria degli abusi edilizi - massmazz1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia I veri asini sono più quelli che ti voteranno che tu stessa. Hai governato un vente… - Fabiano17803307 : @matteosalvinimi Italia:mafia,mancanza d'acqua, malasanità,vitalizi,abusi edilizi,tangenti,appalti truccati,politic… -

SalernoToday

Nel 2021 ci sono state sette infrazioni e mezzo per ogni km di costa, frae inquinamento. Oltre 55 mila reati contestati contro il mare, con un business del mare violato che supera i 626 milioni di euro. Oltre la metà riguarda il ciclo illegale del cemento e l'...Peggiora la qualità del mare e glisulle coste della Campania a tal punto che Legambiente le assegna il primo posto, la maglia nera, nella classifica delle regioni più disastrate dal punto di vista delle coste . ... Blitz a Capaccio Paestum: sequestrate due villette per abusi edilizi Senza esclusione di colpi. E divisi su tutto e tutti. L’ultimo consiglio comunale, in cui è stato approvato per un soffio (9-8) il bilancio di previsione, ha dato la stura al redde rationem tra Movime ...La struttura fu acquisita dal Comune e abbandonata. L'ex proprietario a Stylo24: «Unico in Italia a subire questo trattamento» ...