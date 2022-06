Manfredi punta sul mare | “Speriamo di avere presto il Molo San Vincenzo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi consideriamo importante l’avvio del nuovo centro di ricerca che la Anton Dorn ha portato avanti in un luogo significativo, alsiglio in prossimità delSan, a cui stiamo dedicando grande impegno e che diventerà un luogo di congiunzione tra Napoli e il, sperando di recuperarlo nei prossimi mesi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetanoa margine dell’inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di Biotecnologie Marine Ecosostenibili inaugurata oggi dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn. “Senza dubbio – ha detto– ilè una grande risorsa per la città culturale, identitaria ed economica e questi studi che vengono portati avanti in questa sede sulle biotecnologie legate al ...