LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Jodoin di Maria è settima, doppietta cinese dalla piattaforma! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 20.12 E' tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.09 Siamo ai titoli di coda di questa gara dunque. La cinese Chen vince l'oro, confermando il suo titolo mondiale, con lo score di 417.25 e per appena 30 centesimi di punto precedere la connazionale Quan. Bravissima l'azzurra Sarah Jodoin di Maria che con 295.65 è settima, ottenendo il miglior piazzamento di sempre per un'italiana dalla piattaforma. 19.59 Bravissima Jodoin di Maria che ottiene 67.20 e 295.65 per lei che ...

