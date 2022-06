I Santi di Lunedì 27 Giugno 2022 (Di lunedì 27 giugno 2022) Sant’ IRENEO DI LIONE Vescovo, dottore della Chiesa e martire – MemoriaSmirne, Turchia, 135-140 – Lione, Francia, 202-203Ireneo, discepolo di san Policarpo e, attraverso di lui, dell’apostolo san Giovanni, è una figura di primaria importanza nella storia della Chiesa. Originario dell’Asia, nato con molta probabilità a Smirne, approdò in Gallia e nel 177 succedette nella sede episcopale di Lione al novantenne vescovo san Potino, morto in seguito alle percosse ricevute durante la persecuzione contro i cristiani. Pochi giorni prima delle sommosse anticristiane, Ireneo era stato inviato a Roma dal suo vescovo per chi…www.Santiebeati.it/dettaglio/23500 San PAOLO I Papa † 767(Papa dal 29/05/757 al 28/06/767) Paolo, caso unico nella Chiesa, è il primo Papa a succedere a un fratello Pontefice. Accade nell’VIII secolo, dopo la morte di Stefano II. Uomo mite, governa la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) Sant’ IRENEO DI LIONE Vescovo, dottore della Chiesa e martire – MemoriaSmirne, Turchia, 135-140 – Lione, Francia, 202-203Ireneo, discepolo di san Policarpo e, attraverso di lui, dell’apostolo san Giovanni, è una figura di primaria importanza nella storia della Chiesa. Originario dell’Asia, nato con molta probabilità a Smirne, approdò in Gallia e nel 177 succedette nella sede episcopale di Lione al novantenne vescovo san Potino, morto in seguito alle percosse ricevute durante la persecuzione contro i cristiani. Pochi giorni prima delle sommosse anticristiane, Ireneo era stato inviato a Roma dal suo vescovo per chi…www.ebeati.it/dettaglio/23500 San PAOLO I Papa † 767(Papa dal 29/05/757 al 28/06/767) Paolo, caso unico nella Chiesa, è il primo Papa a succedere a un fratello Pontefice. Accade nell’VIII secolo, dopo la morte di Stefano II. Uomo mite, governa la ...

