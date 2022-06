Covid | i contagi corrono veloci | ma in troppi sfuggono ai sistemi di sorveglianza

(Di sabato 25 giugno 2022) - In tanti fanno il tampone fai - da - te e non risultano nemmeno nelle statistiche ufficiali. 'All'ordine del giorno non ci sono nuove restrizioni', assicura il ministro della Salute Speranza

- In tanti fanno il tampone fai - da - te e non risultano nemmeno nelle statistiche ufficiali. 'All'ordine del giorno non ci sono nuove restrizioni', assicura il ministro della Salute SperanzaCampania, il bollettino del 24 giugno: 5.810 casi e 8 morti Napoli, 25 giugno 2022 " Impennata ... La zona con il più alto numero dicontinua ad essere quella del Napoletano , dove oggi si ...Il segretario della Cisl Antonio Alibrandi e il deputato regionale del M5S Antonio De Luca contro la decisione dell'Asp ...Sette persone ricoverate in terapia intensiva In Sardegna, fa sapere il bollettino odierno dell’Unità di crisi regionale, ore si registrano 1.853 nuovi casi di positività al Covid (una cinquantina in ...