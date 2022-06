CHE DIO CI AIUTI 7, FRANCESCA CHILLEMI PROTAGONISTA: “SONO L’EREDE DI SUOR ANGELA” (Di sabato 25 giugno 2022) FRANCESCA CHILLEMI conferma le anticipazioni di BubinoBlog: sarà lei la nuova PROTAGONISTA di Che Dio ci AIUTI 7. In una lunga intervista, l’interprete dell’amatissima Azzurra confida al Corriere: “Un ruolo che ho amato sin dal primo momento e da cui mi sento scelta”. L’ex ragazza viziata di una delle serie più seguite della tv ha deciso da qualche anno di cambiare vita dopo aver affrontato prove di vita molto dure. Azzurra decide di rimanere in convento, non come ospite ma come novizia. “SONO L’EREDE di SUOR ANGELA”, così la CHILLEMI. La settima stagione di Che Dio ci AIUTI, prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, andrà in onda su Rai1 nella prima parte del 2023. FRANCESCA CHILLEMI per ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 giugno 2022)conferma le anticipazioni di BubinoBlog: sarà lei la nuovadi Che Dio ci7. In una lunga intervista, l’interprete dell’amatissima Azzurra confida al Corriere: “Un ruolo che ho amato sin dal primo momento e da cui mi sento scelta”. L’ex ragazza viziata di una delle serie più seguite della tv ha deciso da qualche anno di cambiare vita dopo aver affrontato prove di vita molto dure. Azzurra decide di rimanere in convento, non come ospite ma come novizia. “di”, così la. La settima stagione di Che Dio ci, prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, andrà in onda su Rai1 nella prima parte del 2023.per ...

