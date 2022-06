Pozzuoli, genitori rubano i tablet dati in prestito dalla scuola ai figli per la DAD (Di venerdì 24 giugno 2022) Non hanno mai restituito i tablet concessi in comodato d’uso dalla scuola per la DAD durante la pandemia. I carabinieri hanno denunciato 81 persone per appropriazione indebita Pozzuoli, non restituiscono i tablet dati in prestito per la DAD: 81 persone nei guai Didattica a distanza e tablet. Due parole chiave che hanno affollato le aule L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Non hanno mai restituito iconcessi in comodato d’usoper la DAD durante la pandemia. I carabinieri hanno denunciato 81 persone per appropriazione indebita, non restituiscono iinper la DAD: 81 persone nei guai Didattica a distanza e. Due parole chiave che hanno affollato le aule L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

